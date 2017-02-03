Лягушачьими прыжками к победе Постоянные сообщения о том, что наши военные продвинулись вперед еще на 500 метров или на километр говорят о том, что это не случайные мероприятия, а хорошо…

Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны "Я ходила вчера в Станицу. Поход мой вышел каким-то в край нервным и раздерганным. То ли перед такими рейдами нужно медитировать и пару дней настраиваться, то…