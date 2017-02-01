Февраля 01, 2017
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Новости Краматорска
Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, разоблачена мошенническая схема с переоформлением недвижимости, организованная злоумышленниками из так…
Февраля 01, 2017
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Новости Краматорска
Боец 54-й бригады, краматорчанин Роман Шевченко, получивший тяжелые ожоги во время боев на Светлодарской дуге, по-прежнему нуждается в финансовой поддержке для…
Февраля 01, 2017
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Новости Краматорска
Правоохранители Краматорска направили в суд обвинительный акт о завладении почти 3 млн гривен начальником Краматорского отделения Донбасского филиала банка, -…
Февраля 01, 2017
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Новости Краматорска
Управление по вопросам гражданской защиты населения сообщает, что сегодня, 1 февраля, в течение нескольких часов в отдельных районах города возможен сильный…
Января 31, 2017
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Новости Краматорска
Краматорськ розпочав збір гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки. Так, у місті уже визначили пункти збору. Вони працюватимуть з 07:00 до 20:00. Координатор…
Января 31, 2017
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Новости Краматорска
В понедельник, 30 января, решением суда Краматорска, был отпущен на свободу 39-летний житель города Артем А., ранее обвинявшийся в убийстве женщины. Гражданина…
Января 31, 2017
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Новости Краматорска
В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с тем, что город остался без тепла, света и воды. Руководство Краматорска собрало оперативный штаб и…
Января 30, 2017
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Новости Краматорска
Любопытное обращение к властям Краматорска появилось сегодня, 30 января, на официальном сайте петиций: речь идет о тесноте в салонах маршруток, в частности -…