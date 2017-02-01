Через Краматорск мошенники из "ДНР" переоформили недвижимость на 8 млн гривен in Новости Краматорска Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, разоблачена мошенническая схема с переоформлением недвижимости, организованная злоумышленниками из так…

Как помочь раненому бойцу из Краматорска Роману Шевченко in Новости Краматорска Боец 54-й бригады, краматорчанин Роман Шевченко, получивший тяжелые ожоги во время боев на Светлодарской дуге, по-прежнему нуждается в финансовой поддержке для…

В Краматорске начальник отделения банка завладел 2,8 млн гривен клиента in Новости Краматорска Правоохранители Краматорска направили в суд обвинительный акт о завладении почти 3 млн гривен начальником Краматорского отделения Донбасского филиала банка, -…

Сегодня в Краматорске может чувствоваться запах газа in Новости Краматорска Управление по вопросам гражданской защиты населения сообщает, что сегодня, 1 февраля, в течение нескольких часов в отдельных районах города возможен сильный…

Краматорськ розпочав збір гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки in Новости Краматорска Краматорськ розпочав збір гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки. Так, у місті уже визначили пункти збору. Вони працюватимуть з 07:00 до 20:00. Координатор…

В Краматорске суд отпустил гражданина, обвинявшегося в убийстве in Новости Краматорска В понедельник, 30 января, решением суда Краматорска, был отпущен на свободу 39-летний житель города Артем А., ранее обвинявшийся в убийстве женщины. Гражданина…

Краматорск готовится принять беженцев из Авдеевки in Новости Краматорска В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с тем, что город остался без тепла, света и воды. Руководство Краматорска собрало оперативный штаб и…