Января 26, 2017
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Новости Краматорска
Сегодня пресс-служба горсовета Краматорска распространила досточно объемный текст за подписью мэра Андрея Панкова, в котором подводятся итоги…
Января 25, 2017
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Новости Краматорска
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ведомства изъяли вблизи линии разграничения сто коробок с нелегальными сигаретами, которые двое жителей Краматорска…
Января 25, 2017
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Новости Краматорска
Как уже сообщало наше издание, в Краматорске 20 января прошла "Ярмарка общественных проектов", и было открыто голосование за представленные предложения. Однако…
Января 25, 2017
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Новости Краматорска
Сегодня, 25 января, исполнилось 75 лет трагическим событиям, которые произошли в Краматорске в период немецкой оккупации во время Второй мировой войны, -…
Января 25, 2017
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Новости Краматорска
В Краматорске появилась информация о том, что одна из старейших в городе АТС № 3 меняет нумерацию телефонов для своих абонентов. В связи с чем, наша редакция…
Января 25, 2017
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Новости Краматорска
Необычный иск подан в суд Краматорска 30 декабря 2016 года: гражданский активист Владимир Подыбайло хочет добиться отмены многократного повышения размера…
Января 25, 2017
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Новости Краматорска
Сегодня, 25 января, депутаты городского совета на сессии поставили, наконец, точку в затянувшейся истории с определением Департамента капитального…
Января 24, 2017
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Новости Краматорска
Опасения, что выигранная было краматорскими властями борьба против нежданно-негаданно свалившихся на горожан "долгов" за газ - дело временное, подтвердились.…