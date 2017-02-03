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НОВОСТИ КРАМАТОРСКА

Февраля 03, 2017

Депутат горсовета Краматорска обратилась к мэру с предложением запретить фейерверки

in Новости Краматорска
Запретить продажу пиротехники в Краматорске, - с таким предложением официально обратилась к мэру города Андрею Панкову депутат горсовета Лилия Кислицина.
Февраля 03, 2017

В Краматорске пойдет под суд врач-уролог

in Новости Краматорска
Врача-уролога горбольницы №2 города Краматорска будут судить по обвинению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое привело к…
Февраля 03, 2017

В Краматорске создается логистический центр для распределения помощи пострадавшим от обстрелов

in Новости Краматорска
В Краматорске областная власть занимается созданием логистического центра по оказанию помощи людям, пострадавшим от обстрелов в Донецкой области.
Февраля 03, 2017

В школах Краматорска отменяется карантин

in Новости Краматорска
С 4 февраля старшеклассники Краматорска снова сядут за парты, а ученики младших и средних классов пойдут в школу в понедельник, 6 февраля. Такое решение было…
Февраля 03, 2017

В Краматорске изъяли детей из дома-помойки

in Новости Краматорска
2 февраля сотрудники полиции Краматорска вместе с представителями Службы по делам детей посетили семью, проживающую на улице Школьной, где 31-летняя сама…
Февраля 03, 2017

Полицейские из Краматорска отправились на службу в Авдеевку

in Новости Краматорска
Утром 3 февраля сводный отряд полицейских Краматорской оперативной зоны отправился в Авдеевку.
Февраля 02, 2017

Жители Краматорска возмущены ночным салютом в центре города (ДОПОЛНЕНО)

in Новости Краматорска
Практически во всех краматорских группах социальных сетей сегодня активно обсуждается мощный ночной салют, который состоялся около половины первого ночи 2…
Февраля 01, 2017

Через Краматорск мошенники из "ДНР" переоформили недвижимость на 8 млн гривен

in Новости Краматорска
Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, разоблачена мошенническая схема с переоформлением недвижимости, организованная злоумышленниками из так…
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Февраля 03, 2017

При обстреле Авдеевки один спасатель убит, второй получил ранение

Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погиб, и еще один получил ранение в результате обстрелов боевиками Авдеевки Донецкой области 2…
Февраля 02, 2017

Под Бахмутом участники блокады ОРДЛО перекрыли железнодорожную ветку

Национальная полиция в Донецкой области сообщила сегодня, 2 февраля, о перекрытии железнодорожного полотна на станции в Бахмуте.
Февраля 01, 2017

В Авдеевке поймали корректировщика обстрелов города

Украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook разметил сегодня, 1 февраля, информацию о задержании в Авдеевке оперативниками СБУ…
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НОВОСТИ В СТРАНЕ И МИРЕ

Февраля 03, 2017

От Президента требуют лишить Светлану Лободу звания Заслуженной артистки Украины

На сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция, авторами которой выступают военнослужащие, ставшие инвалидами в…
Февраля 01, 2017

Русские оккупанты обстреляли в районе Одессы украинский самолет

Около 10:20 утра 1 февраля в Черном море над Одесским газовым месторождением был обстрелян самолет Военно-морских сил Украины Ан-26, - заявил министр обороны…
Января 30, 2017

Осужденному наемнику из Бразилии в камере поломали руки

Рафаэль Лусварги, который был приговорён киевским судом к 13 годам лишения свободы за участие в террористической группировки и содействие противникам из т.н.…
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ПОЧИТАТЬ

Января 28, 2017

Лягушачьими прыжками к победе

Постоянные сообщения о том, что наши военные продвинулись вперед еще на 500 метров или на километр говорят о том, что это не случайные мероприятия, а хорошо…
Января 27, 2017

Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны

"Я ходила вчера в Станицу. Поход мой вышел каким-то в край нервным и раздерганным. То ли перед такими рейдами нужно медитировать и пару дней настраиваться, то…
Января 23, 2017

Вместе с децентрализацией государства, децентрализировалась и коррупция

Вместе с децентрализацией государства, децентрализировалась и коррупция. Как? Очень просто. Бюджеты городов раздуло от денег, во многих они выросли в несколько…
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СПОРТ

Февраля 03, 2017

Краматорский пауэрлифтер Алексей Бычков стал Заслуженным мастером спорта Украины

Министерство молодежи и спорта Украины сообщило о присвоении звания Заслуженного мастера спорта Украины по пауэрлифтингу спортсмену из Краматорска Алексею…
Января 05, 2017

В ФК "Авангард" подвели итоги летне-осеннего сезона

На официальном сайте краматорского ФК "Авангард" появилось интервью с главным тренером Александром Косевичем, который поделился впечатлениями от выступления…
Декабря 21, 2016

"Шахтер" подарил краматорским детям 300 футбольных мячей

20 декабря ФК "Шахтер" совместно с ПАО "НКМЗ" поздравил c новогодними праздниками 300 детей - участников проекта "Давай, играй!" в Краматорске.
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Камелия
Мирабель

ВИДЕО

Февраля 03, 2017

В Константиновке оставили красочное сообщение заместителю мэра города

В Константиновке гражданский активист, недовольный деятельностью заместителя мэра города по коммунальным вопросам, выразил свое мнение, сделав краской надпись…
Января 30, 2017

В России показали, как "шагает" экскаватор производства НКМЗ

В Свердловской области очевидцы сняли движение шагающего экскаватора ЭШ-10/70 весом более 700 тонн по дороге на новое месторождение, - сообщает издание "Е1".
Января 29, 2017

В Славянске во время факельного шествия рванул, предположительно, взрывпакет

В воскресенье, 29 января, в Славянске во время факельного шествия в память о Героях Крут прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
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