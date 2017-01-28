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НОВОСТИ КРАМАТОРСКА

Января 28, 2017

Завтра в Краматорске пройдет факельное шествие

in Новости Краматорска
Завтра. 29 января, в Краматорске состоится факельное шествие в честь памяти героев Крут. Организатором мероприятия выступает Национальный корпус "Донетчина".
Января 28, 2017

Вор, застрявший в оконной решетке, оказался пособником боевиков

in Новости Краматорска
Любопытное продолжение получила история с 53-летним вором, который 15 декабря 2016 года застрял в оконной решетке, вылезая из обворованной квартиры в…
Января 27, 2017

В Краматорске прошел семинар по проблеме детского аутизма

in Новости Краматорска
В Краматорске прошел уникальный в своем роде семинар, посвященный проблеме детского аутизма.
Января 27, 2017

На рынках Краматорска запретили торговлю свининой

in Новости Краматорска
Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Краматорском городском совете доработала механизм действий относительно недопущения африканской…
Января 27, 2017

Дело о прибавках к зарплате для начальства Краматорска начнут слушать 15 февраля

in Новости Краматорска
В городском суде Краматорска 26 января прошло предварительное слушание дела по административному иску краматорчанина Владимира Подыбайло, в которым он ставит…
Января 26, 2017

Водоканалам дали добро на повышение тарифов, Краматорск - в списке

in Новости Краматорска
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферое энергетики, повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и…
Января 26, 2017

Мэр Краматорска Андрей Панков подвел итоги 2016 года

in Новости Краматорска
Сегодня пресс-служба горсовета Краматорска распространила досточно объемный текст за подписью мэра Андрея Панкова, в котором подводятся итоги…
Января 25, 2017

Двое жителей Краматорска везли контрабандой сигареты на 1.000.000 гривен

in Новости Краматорска
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ведомства изъяли вблизи линии разграничения сто коробок с нелегальными сигаретами, которые двое жителей Краматорска…
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Января 26, 2017

Судью, который ведет дело Нели Штепы, заподозрили в... симпатиях боевикам

Судебный процесс в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в содействии сепаратистам, сегодня, 26 января, получил неожиданный поворот.
Января 26, 2017

Арестован водитель гумконвоя Ахметова, который тайком вез радиостанции в "ДНР"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, вынесено решение об аресте жителя Донецка, который пытался перевезти на временно оккупированную…
Января 25, 2017

На автодороге Славянск-Изюм "КрАЗ" столкнулся с двумя легковушками, есть погибший

Сегодня, 25 января, в Донецкой области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.
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НОВОСТИ В СТРАНЕ И МИРЕ

Января 29, 2017

За и против: фотообои в интерьере

Сегодня выбор фотообоев поистине огромен: такие настенные покрытия стали очень яркими и качественными, а при желании можно отпечатать и собственные…
Января 28, 2017

В Одесской области повесился в камере убийца женщины и 2-летней девочки

В субботу утром, 28 января, совершил самоубийство 31-летний Дмитрий Погорелов, которого подозревали в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери в…
Января 27, 2017

С февраля ожидается подорожание мобильной связи

Мобильный оператор "Vodafone Украина" ("МТС Украина") с 1 февраля 2017 года повышает стоимость линейки тарифов на пользование интернетом 3G CDMA в среднем на…
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ПОЧИТАТЬ

Января 28, 2017

Лягушачьими прыжками к победе

Постоянные сообщения о том, что наши военные продвинулись вперед еще на 500 метров или на километр говорят о том, что это не случайные мероприятия, а хорошо…
Января 27, 2017

Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны

"Я ходила вчера в Станицу. Поход мой вышел каким-то в край нервным и раздерганным. То ли перед такими рейдами нужно медитировать и пару дней настраиваться, то…
Января 23, 2017

Вместе с децентрализацией государства, децентрализировалась и коррупция

Вместе с децентрализацией государства, децентрализировалась и коррупция. Как? Очень просто. Бюджеты городов раздуло от денег, во многих они выросли в несколько…
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СПОРТ

Января 05, 2017

В ФК "Авангард" подвели итоги летне-осеннего сезона

На официальном сайте краматорского ФК "Авангард" появилось интервью с главным тренером Александром Косевичем, который поделился впечатлениями от выступления…
Декабря 21, 2016

"Шахтер" подарил краматорским детям 300 футбольных мячей

20 декабря ФК "Шахтер" совместно с ПАО "НКМЗ" поздравил c новогодними праздниками 300 детей - участников проекта "Давай, играй!" в Краматорске.
Декабря 13, 2016

Виталий Кличко стал вечным чемпионом мира по боксу

Решением 54-го ежегодного съезда Всемирного боксерского совета (WBC), украинский супертяжеловес Виталий Кличко объявлен вечным чемпионом мира.
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Камелия
Мирабель

ВИДЕО

Января 29, 2017

В Славянске во время факельного шествия рванул, предположительно, взрывпакет

В воскресенье, 29 января, в Славянске во время факельного шествия в память о Героях Крут прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Января 29, 2017

В Краматорске помянули подвиг героев Крут факельным шествием

Вечером 29 января в Краматорске прошло факельное шествие памяти героев Крут.
Января 26, 2017

В Покровске директор школы натравила на журналистку бешеных бабок

На митигне в Покровске 25 января, который группа горожан устроила в защиту мэра Руслана Требушкина в связи с претензиями к нему со стороны прокуратуры,…
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Yello - Oh Yeah (Remix 2016)

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SAIL - AWOLNATION (Unofficial Video)

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Sophie Ellis-Bextor - Come With Us

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ZAZ - "Je Veux"

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Scorpions - All Night Long (Live Tokyo Tapes)

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Погода в Краматорске

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