animals
elite line
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

НОВОСТИ КРАМАТОРСКА

Декабря 30, 2016

В Краматорске Гражданский корпус "Азов" призывает к трезвому Новому году

in Новости Краматорска
В центральной части Краматорска сегодня, 30 декабря, появились многочисленные листовки, автором которых, судя по содержанию, выступает Гражданский корпус…
Декабря 29, 2016

Коммунальные предприятия Краматорска похвастали новой техникой

in Новости Краматорска
Городской бюджет Краматорска потратил 32 млн гривен на закупку техники и оборудования для коммунальных предприятий города. Вчера, 28 декабря, мэр Краматорска…
Декабря 29, 2016

В Краматорске мужчина скончался на корпоративе, подавившись пищей

in Новости Краматорска
Жуткий трагический случай случай произошел вчера, 28 декабря, в Краматорске: мужчина скончался во время новогоднего корпоратива, подавившись пищей.
Декабря 29, 2016

В Краматорске обсудили проблемные вопросы утилизации мусора

in Новости Краматорска
В Краматорске состоялся семинар на тему "Рациональное обращение с отходами, раздельный сбор отходов", в котором приняли участие специалисты в сфере обращения с…
Декабря 29, 2016

В Краматорск прибывает новая техника для пассажирских перевозок

in Новости Краматорска
В Краматорске продолжает пополняться парк техники Трамвайно-троллейбусного управления для пассажирских перевозок. 28 декабря на предприятии побывал мэр города…
Декабря 28, 2016

В полиции Краматорска пятеро сотрудников не прошли переаттестацию

in Новости Краматорска
По итогам проведенной в полиции Краматорска переаттестации, будущее пятерых сотрудников теперь под вопросом. Об этом сообщил сегодня, 28 декабря, на…
Декабря 28, 2016

В Краматорске снова отмечен факт неродительского отношения к ребенку

in Новости Краматорска
Сегодня, 28 декабря, пресс-служба полиции Краматорска сообщила о факте ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении малолетнего ребенка.
Декабря 28, 2016

В детской больнице Краматорска появилась особо утепленная палата

in Новости Краматорска
В одной из палат Детского территориального медицинского объединения Краматорска появилась новинка: здесь применено карбоновое утепление.
другие материалы раздела

Реклама на сайте (050) 926-14-25

НОВОСТИ РЕГИОНА

Декабря 31, 2016

На трассе под Славянском открыли восстановленный мост

Сегодня, 31 декабря, состоялось торжественное открытие моста через речку Казенный Торец на трассе международного сообщения Киев-Харьков-Довжанский, в районе…
Декабря 29, 2016

В морскую охрану Мариуполя вернулся катер, ранее подорвавшийся на мине

В Мариупольский отряд морской охраны вернулся малый катер "UMS-1000", который в 2015-м году подорвался на мине во время выполнения боевого задания.
Декабря 23, 2016

Батальон "Донбасс" заявил о взятии под контроль поселка Новолуганское

Батальон "Донбасс" занял населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, - сообщил сегодня, 23 декабря, в Facebook комбат…
другие материалы раздела

НОВОСТИ В СТРАНЕ И МИРЕ

Декабря 30, 2016

Потенциальной "звезде" Новогоднего "Интера" запретили въезд в Украину на 5 лет

Служба безопасности Украины запретила на 5 лет въезд на территорию страны российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл боевика "ДНР" в российском фильме…
Декабря 30, 2016

В Одесской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины и девочки

Сегодня, 30 декабря, в Овидиопольском районе Одесской области был задержан Дмитрий Погорелов, подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери,…
Декабря 29, 2016

В Новогоднюю ночь на "Интере" публику будет веселить "звезда" антиукраинского фильма

Украинских любителей встретить Новогоднюю ночь перед телеэкраном вместе с каналом "Интер" ждет любопытный "сюрприз". 31 декабря, в 22.30, на канале начнется…
другие материалы раздела

ПОЧИТАТЬ

Декабря 11, 2016

Общественный бюджет Краматорска превратился в «латание дыр»

Изначально принцип формирования Общественного бюджета задумывался как конкурс креативных идей, направленных на улучшение жизни города. Любой краматорчанин…
Декабря 09, 2016

Мнение: как ProZorro убивает качество проектных работ

"Практически у каждого дела есть своя обратная сторона. Так сказать, не совсем хорошая и не совсем показная. Буду непопулярной и не разделю всеобщей эйфории от…
Декабря 08, 2016

Все на крючке: как Big Data и пара ученых обеспечили победу Трампу и Brexit

В субботу швейцарский журнал Das Magazin опубликовал расследование о том, как технологии персонализированной рекламы в сети Facebook повлияли на итоги выборов…
другие материалы раздела

СПОРТ

Декабря 21, 2016

"Шахтер" подарил краматорским детям 300 футбольных мячей

20 декабря ФК "Шахтер" совместно с ПАО "НКМЗ" поздравил c новогодними праздниками 300 детей - участников проекта "Давай, играй!" в Краматорске.
Декабря 13, 2016

Виталий Кличко стал вечным чемпионом мира по боксу

Решением 54-го ежегодного съезда Всемирного боксерского совета (WBC), украинский супертяжеловес Виталий Кличко объявлен вечным чемпионом мира.
Декабря 05, 2016

Краматорский кикбоксер Антон Артюхов завоевал "серебро" на Кубке Европы

В Варшаве 3-4 декабря проходил Кубок Европы по кикбоксингу, в котором, в составе сборной Украины, выступал краматорский спортсмен, 5-кратный чемпион мира в…
другие материалы раздела
Советую покупать шторы именно тут http://lambrekenatel-e.com.ua/g14183618-shtory, отличное ателье.


саттелит
Камелия
Мирабель

ВИДЕО

Декабря 31, 2016

Видеопоздравление украинских бойцов с Новым годом

Украинские военные с передовой записали новогоднее видеопоздравление своим близким и всем украинцам. В первую очередь они желают украинцам счастья и мирного…
Декабря 27, 2016

В Краматорск прибыл первый купленный троллейбус

Сегодня, 27 декабря, в депо Краматорского трамвайно-троллейбусного управления прибыл первый из закупленных троллейбусов марки "БКМ 321", который приобретен…
Декабря 26, 2016

Собачья преданность: пес двое суток не отходил от травмированной на железной дороге подруги

Потрясающую историю сообщил в Facebook житель Ужгорода Денис Малафеев: двое суток пёс охранял свою раненую подругу на железнодорожном полотне, каждый раз…
все видео

ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Приволье

МУЗЫКА НАСТРОЕНИЯ

Kid Rock - Happy New Year

Просмотров: 6

AC/DC - Back In Black (Official Video)

Просмотров: 6

Salma Hayek / From Dusk till Dawn

Просмотров: 8

Kiss - I Love It Loud (Rocks Vegas)

Просмотров: 8

Miley Cyrus - Wrecking Ball

Просмотров: 8

Погода в Краматорске

Связаться с редакцией: (050) 926-14-25
obsinua@gmail.com
Любое использование материалов сайта «Общежитие Online» разрешается
при условии активной ссылки на obs.in.ua и указания названия сайта.