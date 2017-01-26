Мэр Краматорска Андрей Панков подвел итоги 2016 года in Новости Краматорска Сегодня пресс-служба горсовета Краматорска распространила досточно объемный текст за подписью мэра Андрея Панкова, в котором подводятся итоги…

Двое жителей Краматорска везли контрабандой сигареты на 1.000.000 гривен in Новости Краматорска Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ведомства изъяли вблизи линии разграничения сто коробок с нелегальными сигаретами, которые двое жителей Краматорска…

В Краматорске предлагают отменить конкурс общественных проектов in Новости Краматорска Как уже сообщало наше издание, в Краматорске 20 января прошла "Ярмарка общественных проектов", и было открыто голосование за представленные предложения. Однако…

В Краматорске почтили память жертв нацистов in Новости Краматорска Сегодня, 25 января, исполнилось 75 лет трагическим событиям, которые произошли в Краматорске в период немецкой оккупации во время Второй мировой войны, -…

Краматорская АТС № 3 меняет нумерацию телефонов для абонентов in Новости Краматорска В Краматорске появилась информация о том, что одна из старейших в городе АТС № 3 меняет нумерацию телефонов для своих абонентов. В связи с чем, наша редакция…

Надбавки к зарплате мэра Краматорска и его окружения будут обжаловаться в суде in Новости Краматорска Необычный иск подан в суд Краматорска 30 декабря 2016 года: гражданский активист Владимир Подыбайло хочет добиться отмены многократного повышения размера…

Депутаты Краматорска передали облгосадминистрации функции заказчика работ in Новости Краматорска Сегодня, 25 января, депутаты городского совета на сессии поставили, наконец, точку в затянувшейся истории с определением Департамента капитального…