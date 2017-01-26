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НОВОСТИ КРАМАТОРСКА

Января 26, 2017

Мэр Краматорска Андрей Панков подвел итоги 2016 года

in Новости Краматорска
Сегодня пресс-служба горсовета Краматорска распространила досточно объемный текст за подписью мэра Андрея Панкова, в котором подводятся итоги…
Января 25, 2017

Двое жителей Краматорска везли контрабандой сигареты на 1.000.000 гривен

in Новости Краматорска
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ведомства изъяли вблизи линии разграничения сто коробок с нелегальными сигаретами, которые двое жителей Краматорска…
Января 25, 2017

В Краматорске предлагают отменить конкурс общественных проектов

in Новости Краматорска
Как уже сообщало наше издание, в Краматорске 20 января прошла "Ярмарка общественных проектов", и было открыто голосование за представленные предложения. Однако…
Января 25, 2017

В Краматорске почтили память жертв нацистов

in Новости Краматорска
Сегодня, 25 января, исполнилось 75 лет трагическим событиям, которые произошли в Краматорске в период немецкой оккупации во время Второй мировой войны, -…
Января 25, 2017

Краматорская АТС № 3 меняет нумерацию телефонов для абонентов

in Новости Краматорска
В Краматорске появилась информация о том, что одна из старейших в городе АТС № 3 меняет нумерацию телефонов для своих абонентов. В связи с чем, наша редакция…
Января 25, 2017

Надбавки к зарплате мэра Краматорска и его окружения будут обжаловаться в суде

in Новости Краматорска
Необычный иск подан в суд Краматорска 30 декабря 2016 года: гражданский активист Владимир Подыбайло хочет добиться отмены многократного повышения размера…
Января 25, 2017

Депутаты Краматорска передали облгосадминистрации функции заказчика работ

in Новости Краматорска
Сегодня, 25 января, депутаты городского совета на сессии поставили, наконец, точку в затянувшейся истории с определением Департамента капитального…
Января 24, 2017

Рано радовались: отмена "долгов" за газ отменена

in Новости Краматорска
Опасения, что выигранная было краматорскими властями борьба против нежданно-негаданно свалившихся на горожан "долгов" за газ - дело временное, подтвердились.…
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Января 25, 2017

На автодороге Славянск-Изюм "КрАЗ" столкнулся с двумя легковушками, есть погибший

Сегодня, 25 января, в Донецкой области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.
Января 21, 2017

В Славянске зарегистрирован случай африканской чумы свиней

В ветеринарную службу Славянска обратился один из жителей города, который сообщил, что за период с 5 по 17 января в его домохозяйстве погибло три свиньи.
Января 20, 2017

В "серой зоне" боевики использовали живую кошку для "растяжки"

В "серой зоне" Донбасса нашли заминированный шкаф с растяжкой из.. кошки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор Международного фонда…
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НОВОСТИ В СТРАНЕ И МИРЕ

Января 25, 2017

Наемнику из Бразилии, воевавшему за "ДНР", дали 13 лет тюрьмы

Гражданина Бразилии, воевавшего за "ДНР", посадили на 13 лет с конфискацией имущества, - сообщается на сайте киевской прокуратуры.
Января 25, 2017

Компартия в Украине до сих пор в законе

Коммунистическая партия Украины в настоящее время официально не запрещена, поэтому должна отчитываться о своем имуществе и финансах согласно действующему…
Января 23, 2017

Как американский бизнесмен проучил чиновников

Ник Стаффорд, бизнесмен из города Лебанон, штат Вирджиния, решил заплатить налог на регистрацию двух новеньких авто… металлическими монетами! По его словам,…
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ПОЧИТАТЬ

Января 23, 2017

Вместе с децентрализацией государства, децентрализировалась и коррупция

Вместе с децентрализацией государства, децентрализировалась и коррупция. Как? Очень просто. Бюджеты городов раздуло от денег, во многих они выросли в несколько…
Января 19, 2017

Мнение: Общественный бюджет как выхолащивание идеи

В Краматорске 20 января пройдет ярмарка 37 общественных проектов, задача которой - привлечь участию в процессе голосования жителей города для определения…
Января 19, 2017

19.01.2015. Аэропорт. Знать и помнить...

Ровно два года назад, 19 января 2015 года, в донецком аэропорту прогремел взрыв чудовищной силы, ударная волна разбросала защитников объекта ("киборгов"),…
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СПОРТ

Января 05, 2017

В ФК "Авангард" подвели итоги летне-осеннего сезона

На официальном сайте краматорского ФК "Авангард" появилось интервью с главным тренером Александром Косевичем, который поделился впечатлениями от выступления…
Декабря 21, 2016

"Шахтер" подарил краматорским детям 300 футбольных мячей

20 декабря ФК "Шахтер" совместно с ПАО "НКМЗ" поздравил c новогодними праздниками 300 детей - участников проекта "Давай, играй!" в Краматорске.
Декабря 13, 2016

Виталий Кличко стал вечным чемпионом мира по боксу

Решением 54-го ежегодного съезда Всемирного боксерского совета (WBC), украинский супертяжеловес Виталий Кличко объявлен вечным чемпионом мира.
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Мирабель

ВИДЕО

Января 25, 2017

В Донецке боевики схватили студентку-заочницу ДГМА. Шьют шпионаж

24 января донецкие боевики выложили в Сеть видеозапись с неизвестной девушкой, которая сообщила на камеру, что является студенткой заочного факультета…
Января 22, 2017

В "Цепи единства" сомкнули руки сотни жителей Краматорска

В Краматорске 22 января прошли торжества по поводу Дня Соборности Украины.
Января 20, 2017

На улицах Краматорска школьники провели акцию "Цепочка Единства"

Сегодня, 20 января, улицы Краматорска опоясала живая "Цепочка единства".
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