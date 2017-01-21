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НОВОСТИ КРАМАТОРСКА

Января 21, 2017

В Краматорске на ярмарке представили общественные проекты. Есть недовольные

in Новости Краматорска
В Краматорске 20 января прошла так называемая "Ярмарка общественных проектов" - серия презентаций идей, поданных жителями города с целью дальнейшего их…
Января 21, 2017

Полиция Краматорска забрала троих детей у пьяной мамаши

in Новости Краматорска
Во время планового рейда по посещению семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, 20 января сотрудники полиции Краматорска наведались к…
Января 21, 2017

Краматорский госслужащий Александр Толстогузов демонстративно покинул партию Президента

in Новости Краматорска
Бывший депутат городского совета Краматорска, а ныне - представитель Национального совета телевидения и радиовещания Украины в Донецкой области Алексанлр…
Января 20, 2017

В многоквартирном доме Краматорска выгорела кухня

in Новости Краматорска
Днем 20 января в одной из квартир дома по улице улице 5-го Июля (Лагоды) сгорела кухня одной из квартир. При пожаре получил ожоги хозяин квартиры.
Января 20, 2017

В воскресенье жителей Краматорска приглашают отметить День соборности Украины

in Новости Краматорска
В центре Краматорска, у памятника Шевченко, 22 января состоятся торжественные мероприятия в честь Дня соборности Украины.
Января 20, 2017

В Краматорске нетрезвый армейский офицер подозревается в совершении ДТП

in Новости Краматорска
В ночь на 20 января, в Краматорске произошло дорожно-транспортное происшествие при участии офицера ВСУ. Водитель пытался избежать ответственности, и, находясь…
Января 20, 2017

Автоперевозчики Краматорска обеспокоены планируемой стоимостью проезда в муниципальных автобусах

in Новости Краматорска
Решение Краматорского городского совета о постепенной замене трамваев муниципальными автобусами настороженно воспринято владельцами частных автотранспортных…
Января 19, 2017

Городской голова Краматорска номинирован на "Мэра города 2016"

in Новости Краматорска
Городской голова Краматорска Андрей Панков включен в список лауреатов на вручение Премии "Человек года-2016" в номинации "Мэр города".
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Января 21, 2017

В Славянске зарегистрирован случай африканской чумы свиней

В ветеринарную службу Славянска обратился один из жителей города, который сообщил, что за период с 5 по 17 января в его домохозяйстве погибло три свиньи.
Января 20, 2017

В "серой зоне" боевики использовали живую кошку для "растяжки"

В "серой зоне" Донбасса нашли заминированный шкаф с растяжкой из.. кошки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор Международного фонда…
Января 18, 2017

В полиции обеспокоены состоянием общественного транспорта в Донецкой области

Полиция Донецкой области намерена контролировать, в каком состоянии общественный транспорт выходит на маршруты . Об этом речь шла на совещании руководителей…
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НОВОСТИ В СТРАНЕ И МИРЕ

Января 21, 2017

В церквях УПЦ МП пройдут панихиды памяти защитников Донецкого аэропорта

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП), в связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта, 21-22 января в храмах состоятся панихиды.
Января 20, 2017

Як підривали злітну смугу ДАПу

Цими днями минає друга річниця завершення героїчної оборони Донецького аеропорту. І ми знову згадуємо всіх тих, котрі протягом 242 діб боронили летовище, —…
Января 20, 2017

"Roshen" закрыла Липецкую кондитерскую фабрику

В пятницу, 20 января, корпорация "Roshen" сделала официальное заявление о прекращении деятельности Липецкой кондитерской фабрики.
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ПОЧИТАТЬ

Января 19, 2017

Мнение: Общественный бюджет как выхолащивание идеи

В Краматорске 20 января пройдет ярмарка 37 общественных проектов, задача которой - привлечь участию в процессе голосования жителей города для определения…
Января 19, 2017

19.01.2015. Аэропорт. Знать и помнить...

Ровно два года назад, 19 января 2015 года, в донецком аэропорту прогремел взрыв чудовищной силы, ударная волна разбросала защитников объекта ("киборгов"),…
Января 13, 2017

Про электрических снеговиков в Краматорске

Пройдет несколько дней – и на центральной площади Краматорска начнут разбирать Новогоднюю елку, а вместе с ней и праздничные композиции в виде светящихся…
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СПОРТ

Января 05, 2017

В ФК "Авангард" подвели итоги летне-осеннего сезона

На официальном сайте краматорского ФК "Авангард" появилось интервью с главным тренером Александром Косевичем, который поделился впечатлениями от выступления…
Декабря 21, 2016

"Шахтер" подарил краматорским детям 300 футбольных мячей

20 декабря ФК "Шахтер" совместно с ПАО "НКМЗ" поздравил c новогодними праздниками 300 детей - участников проекта "Давай, играй!" в Краматорске.
Декабря 13, 2016

Виталий Кличко стал вечным чемпионом мира по боксу

Решением 54-го ежегодного съезда Всемирного боксерского совета (WBC), украинский супертяжеловес Виталий Кличко объявлен вечным чемпионом мира.
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ВИДЕО

Января 20, 2017

На улицах Краматорска школьники провели акцию "Цепочка Единства"

Сегодня, 20 января, улицы Краматорска опоясала живая "Цепочка единства".
Января 20, 2017

В ДГМА работают над защитой бойцов украинской армии

Студия "Наш дом" опубликовала сегодня, 20 января, видеосюжет об исследованиях и наработках Донбасской государственной машиностроительной академии (Краматорск)…
Января 16, 2017

Как Александр Шовковский бегал от полиции в столичном аэропорту

Сегодня, 16 января, в Сети появилось видео инцидента в аэропорту "Борисполь", где бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский…
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