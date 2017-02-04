В Краматорске появилась общественная организация в поддержку детей с особенностями развития in Новости Краматорска В Краматорске появилась первая в Донецкой области общественная организация в поддержку детей с особенностями развития, - сообщила в Facebook член правления…

Депутат горсовета Краматорска обратилась к мэру с предложением запретить фейерверки in Новости Краматорска Запретить продажу пиротехники в Краматорске, - с таким предложением официально обратилась к мэру города Андрею Панкову депутат горсовета Лилия Кислицина.

В Краматорске пойдет под суд врач-уролог in Новости Краматорска Врача-уролога горбольницы №2 города Краматорска будут судить по обвинению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое привело к…

В Краматорске создается логистический центр для распределения помощи пострадавшим от обстрелов in Новости Краматорска В Краматорске областная власть занимается созданием логистического центра по оказанию помощи людям, пострадавшим от обстрелов в Донецкой области.

В школах Краматорска отменяется карантин in Новости Краматорска С 4 февраля старшеклассники Краматорска снова сядут за парты, а ученики младших и средних классов пойдут в школу в понедельник, 6 февраля. Такое решение было…

В Краматорске изъяли детей из дома-помойки in Новости Краматорска 2 февраля сотрудники полиции Краматорска вместе с представителями Службы по делам детей посетили семью, проживающую на улице Школьной, где 31-летняя сама…

Полицейские из Краматорска отправились на службу в Авдеевку in Новости Краматорска Утром 3 февраля сводный отряд полицейских Краматорской оперативной зоны отправился в Авдеевку.