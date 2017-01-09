Января 09, 2017
in
Новости Краматорска
Сегодня, 9 января, - последний день Рождественской ярмарки в Краматорске. "Гвоздем программы" станет парад вертепов.
Января 07, 2017
in
Новости Краматорска
Депутаты горсовета Краматорска от политической партии "Наш край" обратились к мэру Андрею Панкову с предложением основать в городе знак отличия "За заслуги…
Января 07, 2017
in
Новости Краматорска
Сегодня, 7 января, на центральной площади Краматорска начала свою работу Рождественская ярмарка.
Января 06, 2017
in
Новости Краматорска
Вечером 30 декабря неизвестный грабитель, приставив 17-летней девушке нож к горлу, забрал у нее мобильный телефон. Преступник уже задержан.
Января 06, 2017
in
Новости Краматорска
Изменения в законодательстве заставляют массово закрываться физических лиц-предпринимателей. Связано это с тем, что с 1 января 2017 года все предприниматели,…
Января 06, 2017
in
Новости Краматорска
С утра пятницы, 6 января, жителей Краматорска, особенно микрорайона "Даманский", беспокоит сильный запах бытового газа на улице.
Января 06, 2017
in
Новости Краматорска
Благодаря сообщению небезразличного гражданина, работники патрульной полиции обнаружили и задержали гражданина, который причастен к незаконным военным…
Января 06, 2017
in
Новости Краматорска
Утро 6 января началось в Краматорске с ЧП: в мусорном баке, расположенном во дворах домов по улице Парковой, было обнаружено тело новорожденного ребенка.