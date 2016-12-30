Декабря 30, 2016
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Новости Краматорска
В центральной части Краматорска сегодня, 30 декабря, появились многочисленные листовки, автором которых, судя по содержанию, выступает Гражданский корпус…
Декабря 29, 2016
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Новости Краматорска
Городской бюджет Краматорска потратил 32 млн гривен на закупку техники и оборудования для коммунальных предприятий города. Вчера, 28 декабря, мэр Краматорска…
Декабря 29, 2016
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Новости Краматорска
Жуткий трагический случай случай произошел вчера, 28 декабря, в Краматорске: мужчина скончался во время новогоднего корпоратива, подавившись пищей.
Декабря 29, 2016
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Новости Краматорска
В Краматорске состоялся семинар на тему "Рациональное обращение с отходами, раздельный сбор отходов", в котором приняли участие специалисты в сфере обращения с…
Декабря 29, 2016
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Новости Краматорска
В Краматорске продолжает пополняться парк техники Трамвайно-троллейбусного управления для пассажирских перевозок. 28 декабря на предприятии побывал мэр города…
Декабря 28, 2016
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Новости Краматорска
По итогам проведенной в полиции Краматорска переаттестации, будущее пятерых сотрудников теперь под вопросом. Об этом сообщил сегодня, 28 декабря, на…
Декабря 28, 2016
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Новости Краматорска
Сегодня, 28 декабря, пресс-служба полиции Краматорска сообщила о факте ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении малолетнего ребенка.
Декабря 28, 2016
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Новости Краматорска
В одной из палат Детского территориального медицинского объединения Краматорска появилась новинка: здесь применено карбоновое утепление.