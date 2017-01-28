Января 28, 2017
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Новости Краматорска
Завтра. 29 января, в Краматорске состоится факельное шествие в честь памяти героев Крут. Организатором мероприятия выступает Национальный корпус "Донетчина".
Января 28, 2017
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Новости Краматорска
Любопытное продолжение получила история с 53-летним вором, который 15 декабря 2016 года застрял в оконной решетке, вылезая из обворованной квартиры в…
Января 27, 2017
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Новости Краматорска
В Краматорске прошел уникальный в своем роде семинар, посвященный проблеме детского аутизма.
Января 27, 2017
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Новости Краматорска
Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Краматорском городском совете доработала механизм действий относительно недопущения африканской…
Января 27, 2017
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Новости Краматорска
В городском суде Краматорска 26 января прошло предварительное слушание дела по административному иску краматорчанина Владимира Подыбайло, в которым он ставит…
Января 26, 2017
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Новости Краматорска
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферое энергетики, повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и…
Января 26, 2017
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Новости Краматорска
Сегодня пресс-служба горсовета Краматорска распространила досточно объемный текст за подписью мэра Андрея Панкова, в котором подводятся итоги…
Января 25, 2017
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Новости Краматорска
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ведомства изъяли вблизи линии разграничения сто коробок с нелегальными сигаретами, которые двое жителей Краматорска…