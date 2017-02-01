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НОВОСТИ КРАМАТОРСКА

Февраля 01, 2017

Через Краматорск мошенники из "ДНР" переоформили недвижимость на 8 млн гривен

in Новости Краматорска
Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, разоблачена мошенническая схема с переоформлением недвижимости, организованная злоумышленниками из так…
Февраля 01, 2017

Как помочь раненому бойцу из Краматорска Роману Шевченко

in Новости Краматорска
Боец 54-й бригады, краматорчанин Роман Шевченко, получивший тяжелые ожоги во время боев на Светлодарской дуге, по-прежнему нуждается в финансовой поддержке для…
Февраля 01, 2017

В Краматорске начальник отделения банка завладел 2,8 млн гривен клиента

in Новости Краматорска
Правоохранители Краматорска направили в суд обвинительный акт о завладении почти 3 млн гривен начальником Краматорского отделения Донбасского филиала банка, -…
Февраля 01, 2017

Сегодня в Краматорске может чувствоваться запах газа

in Новости Краматорска
Управление по вопросам гражданской защиты населения сообщает, что сегодня, 1 февраля, в течение нескольких часов в отдельных районах города возможен сильный…
Января 31, 2017

Краматорськ розпочав збір гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки

in Новости Краматорска
Краматорськ розпочав збір гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки. Так, у місті уже визначили пункти збору. Вони працюватимуть з 07:00 до 20:00. Координатор…
Января 31, 2017

В Краматорске суд отпустил гражданина, обвинявшегося в убийстве

in Новости Краматорска
В понедельник, 30 января, решением суда Краматорска, был отпущен на свободу 39-летний житель города Артем А., ранее обвинявшийся в убийстве женщины. Гражданина…
Января 31, 2017

Краматорск готовится принять беженцев из Авдеевки

in Новости Краматорска
В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с тем, что город остался без тепла, света и воды. Руководство Краматорска собрало оперативный штаб и…
Января 30, 2017

В Краматорске требуют "расширить" салоны маршруток - петиция

in Новости Краматорска
Любопытное обращение к властям Краматорска появилось сегодня, 30 января, на официальном сайте петиций: речь идет о тесноте в салонах маршруток, в частности -…
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Февраля 01, 2017

В Авдеевке поймали корректировщика обстрелов города

Украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook разметил сегодня, 1 февраля, информацию о задержании в Авдеевке оперативниками СБУ…
Января 31, 2017

Ситуация в Авдеевке по состоянию на 15 часов 31 января - ДонОВГА (дополнено)

Долгожданный режим тишины в Авдеевке опять был нарушен пророссийским террористами. Сейчас ремонтные бригады обследуют территорию около комбината, дальше их…
Января 31, 2017

Генерал Аброськин показал предсмертное письмо 16-летней девушки из Лимана

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин разместил на своей странице в Facebook предсмертное письмо 16-летней девушки из Лимана, тело которой 30…
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НОВОСТИ В СТРАНЕ И МИРЕ

Февраля 01, 2017

Русские оккупанты обстреляли в районе Одессы украинский самолет

Около 10:20 утра 1 февраля в Черном море над Одесским газовым месторождением был обстрелян самолет Военно-морских сил Украины Ан-26, - заявил министр обороны…
Января 30, 2017

Осужденному наемнику из Бразилии в камере поломали руки

Рафаэль Лусварги, который был приговорён киевским судом к 13 годам лишения свободы за участие в террористической группировки и содействие противникам из т.н.…
Января 29, 2017

За и против: фотообои в интерьере

Сегодня выбор фотообоев поистине огромен: такие настенные покрытия стали очень яркими и качественными, а при желании можно отпечатать и собственные…
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ПОЧИТАТЬ

Января 28, 2017

Лягушачьими прыжками к победе

Постоянные сообщения о том, что наши военные продвинулись вперед еще на 500 метров или на километр говорят о том, что это не случайные мероприятия, а хорошо…
Января 27, 2017

Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны

"Я ходила вчера в Станицу. Поход мой вышел каким-то в край нервным и раздерганным. То ли перед такими рейдами нужно медитировать и пару дней настраиваться, то…
Января 23, 2017

Вместе с децентрализацией государства, децентрализировалась и коррупция

Вместе с децентрализацией государства, децентрализировалась и коррупция. Как? Очень просто. Бюджеты городов раздуло от денег, во многих они выросли в несколько…
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СПОРТ

Января 05, 2017

В ФК "Авангард" подвели итоги летне-осеннего сезона

На официальном сайте краматорского ФК "Авангард" появилось интервью с главным тренером Александром Косевичем, который поделился впечатлениями от выступления…
Декабря 21, 2016

"Шахтер" подарил краматорским детям 300 футбольных мячей

20 декабря ФК "Шахтер" совместно с ПАО "НКМЗ" поздравил c новогодними праздниками 300 детей - участников проекта "Давай, играй!" в Краматорске.
Декабря 13, 2016

Виталий Кличко стал вечным чемпионом мира по боксу

Решением 54-го ежегодного съезда Всемирного боксерского совета (WBC), украинский супертяжеловес Виталий Кличко объявлен вечным чемпионом мира.
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ВИДЕО

Января 30, 2017

В России показали, как "шагает" экскаватор производства НКМЗ

В Свердловской области очевидцы сняли движение шагающего экскаватора ЭШ-10/70 весом более 700 тонн по дороге на новое месторождение, - сообщает издание "Е1".
Января 29, 2017

В Славянске во время факельного шествия рванул, предположительно, взрывпакет

В воскресенье, 29 января, в Славянске во время факельного шествия в память о Героях Крут прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Января 29, 2017

В Краматорске помянули подвиг героев Крут факельным шествием

Вечером 29 января в Краматорске прошло факельное шествие памяти героев Крут.
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