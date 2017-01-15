Краматорск присоединился к Харькову и Львову в одновременном исполнении колядки in Новости Краматорска 14 января, в день празднования Старого Нового года Краматорск присоединился к национальной акции одновременного исполнения колядки «Нова радість стала»,…

В сугробе нашлись две пьяные краматорские школьницы in Новости Краматорска Две ученицы 9-го класса одной из школ Краматорска оказались в больнице после употребления портвейна марки "777" до бессознательного состояния.

Краматорский суд отпустил под домашний арест вора, укравшего ценностей на миллион гривен in Новости Краматорска В конце декабря – начале января в Краматорске состоялась целая серия краж с характерным "почерком" - воры попадали в жилье, отжав фомкой пластиковые окна на…

В Краматорске полиция забрала детей из неблагополучной семьи in Новости Краматорска Полиция Краматорска вынуждена была изъять двоих малолетних детей из семьи, где родители не заботились о них должным образом.

В Краматорске мужчина погиб от алкоголя in Новости Краматорска Криминальную загадку пришлось разгадывать правоохранителям Краматорска: имея окровавленный труп с явными признаками насилия, они выяснили, что причиной смерти…

В Краматорске на взятке попался чиновник городского совета in Новости Краматорска Чиновника Краматорской городского совета разоблачила на взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией, - сообщил сегодня, 13 января,…

В Краматорске открылся беби-бокс для "нежелательных" детей in Новости Краматорска В предновогодние дни, в здании Краматорского Детского территориального медицинского объединения (ДТМО) начало свою работу не совсем обычное подразделение - так…