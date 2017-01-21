В Краматорске на ярмарке представили общественные проекты. Есть недовольные in Новости Краматорска В Краматорске 20 января прошла так называемая "Ярмарка общественных проектов" - серия презентаций идей, поданных жителями города с целью дальнейшего их…

Полиция Краматорска забрала троих детей у пьяной мамаши in Новости Краматорска Во время планового рейда по посещению семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, 20 января сотрудники полиции Краматорска наведались к…

Краматорский госслужащий Александр Толстогузов демонстративно покинул партию Президента in Новости Краматорска Бывший депутат городского совета Краматорска, а ныне - представитель Национального совета телевидения и радиовещания Украины в Донецкой области Алексанлр…

В многоквартирном доме Краматорска выгорела кухня in Новости Краматорска Днем 20 января в одной из квартир дома по улице улице 5-го Июля (Лагоды) сгорела кухня одной из квартир. При пожаре получил ожоги хозяин квартиры.

В воскресенье жителей Краматорска приглашают отметить День соборности Украины in Новости Краматорска В центре Краматорска, у памятника Шевченко, 22 января состоятся торжественные мероприятия в честь Дня соборности Украины.

В Краматорске нетрезвый армейский офицер подозревается в совершении ДТП in Новости Краматорска В ночь на 20 января, в Краматорске произошло дорожно-транспортное происшествие при участии офицера ВСУ. Водитель пытался избежать ответственности, и, находясь…

Автоперевозчики Краматорска обеспокоены планируемой стоимостью проезда в муниципальных автобусах in Новости Краматорска Решение Краматорского городского совета о постепенной замене трамваев муниципальными автобусами настороженно воспринято владельцами частных автотранспортных…