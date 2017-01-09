Сегодня в Краматорске пройдет парад вертепов in Новости Краматорска Сегодня, 9 января, - последний день Рождественской ярмарки в Краматорске. "Гвоздем программы" станет парад вертепов.

Депутаты Краматорска предлагают наградить полицейского Александра Ветрова знаком "За заслуги перед громадой" in Новости Краматорска Депутаты горсовета Краматорска от политической партии "Наш край" обратились к мэру Андрею Панкову с предложением основать в городе знак отличия "За заслуги…

В центре Краматорска открылась Рождественская ярмарка in Новости Краматорска Сегодня, 7 января, на центральной площади Краматорска начала свою работу Рождественская ярмарка.

В Краматорске задержан уличный грабитель, порезавший горло 17-летней девушке in Новости Краматорска Вечером 30 декабря неизвестный грабитель, приставив 17-летней девушке нож к горлу, забрал у нее мобильный телефон. Преступник уже задержан.

Изменения в законодательстве повлекли массовое сворачивание бизнеса в Краматорске in Новости Краматорска Изменения в законодательстве заставляют массово закрываться физических лиц-предпринимателей. Связано это с тем, что с 1 января 2017 года все предприниматели,…

Запах газа в Краматорске: горожан просят не беспокоиться in Новости Краматорска С утра пятницы, 6 января, жителей Краматорска, особенно микрорайона "Даманский", беспокоит сильный запах бытового газа на улице.

В Краматорске патрульная полиция задержала гражданина, причастного к боевикам "ДНР" in Новости Краматорска Благодаря сообщению небезразличного гражданина, работники патрульной полиции обнаружили и задержали гражданина, который причастен к незаконным военным…