В Краматорске Гражданский корпус "Азов" призывает к трезвому Новому году in Новости Краматорска В центральной части Краматорска сегодня, 30 декабря, появились многочисленные листовки, автором которых, судя по содержанию, выступает Гражданский корпус…

Коммунальные предприятия Краматорска похвастали новой техникой in Новости Краматорска Городской бюджет Краматорска потратил 32 млн гривен на закупку техники и оборудования для коммунальных предприятий города. Вчера, 28 декабря, мэр Краматорска…

В Краматорске мужчина скончался на корпоративе, подавившись пищей in Новости Краматорска Жуткий трагический случай случай произошел вчера, 28 декабря, в Краматорске: мужчина скончался во время новогоднего корпоратива, подавившись пищей.

В Краматорске обсудили проблемные вопросы утилизации мусора in Новости Краматорска В Краматорске состоялся семинар на тему "Рациональное обращение с отходами, раздельный сбор отходов", в котором приняли участие специалисты в сфере обращения с…

В Краматорск прибывает новая техника для пассажирских перевозок in Новости Краматорска В Краматорске продолжает пополняться парк техники Трамвайно-троллейбусного управления для пассажирских перевозок. 28 декабря на предприятии побывал мэр города…

В полиции Краматорска пятеро сотрудников не прошли переаттестацию in Новости Краматорска По итогам проведенной в полиции Краматорска переаттестации, будущее пятерых сотрудников теперь под вопросом. Об этом сообщил сегодня, 28 декабря, на…

В Краматорске снова отмечен факт неродительского отношения к ребенку in Новости Краматорска Сегодня, 28 декабря, пресс-служба полиции Краматорска сообщила о факте ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении малолетнего ребенка.