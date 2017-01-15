Января 15, 2017
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Новости Краматорска
14 января, в день празднования Старого Нового года Краматорск присоединился к национальной акции одновременного исполнения колядки «Нова радість стала»,…
Января 15, 2017
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Новости Краматорска
Две ученицы 9-го класса одной из школ Краматорска оказались в больнице после употребления портвейна марки "777" до бессознательного состояния.
Января 15, 2017
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Новости Краматорска
В конце декабря – начале января в Краматорске состоялась целая серия краж с характерным "почерком" - воры попадали в жилье, отжав фомкой пластиковые окна на…
Января 14, 2017
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Новости Краматорска
Полиция Краматорска вынуждена была изъять двоих малолетних детей из семьи, где родители не заботились о них должным образом.
Января 14, 2017
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Новости Краматорска
Криминальную загадку пришлось разгадывать правоохранителям Краматорска: имея окровавленный труп с явными признаками насилия, они выяснили, что причиной смерти…
Января 13, 2017
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Новости Краматорска
Чиновника Краматорской городского совета разоблачила на взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией, - сообщил сегодня, 13 января,…
Января 12, 2017
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Новости Краматорска
В предновогодние дни, в здании Краматорского Детского территориального медицинского объединения (ДТМО) начало свою работу не совсем обычное подразделение - так…
Января 12, 2017
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Новости Краматорска
Ранним утром 12 января в полицию Краматорска позвонил дворник, занимавшийся уборкой дворов многоэтажных домов в микрорайоне "Новый свет". По словам мужчины, он…