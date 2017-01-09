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НОВОСТИ КРАМАТОРСКА

Января 09, 2017

Сегодня в Краматорске пройдет парад вертепов

in Новости Краматорска
Сегодня, 9 января, - последний день Рождественской ярмарки в Краматорске. "Гвоздем программы" станет парад вертепов.
Января 07, 2017

Депутаты Краматорска предлагают наградить полицейского Александра Ветрова знаком "За заслуги перед громадой"

in Новости Краматорска
Депутаты горсовета Краматорска от политической партии "Наш край" обратились к мэру Андрею Панкову с предложением основать в городе знак отличия "За заслуги…
Января 07, 2017

В центре Краматорска открылась Рождественская ярмарка

in Новости Краматорска
Сегодня, 7 января, на центральной площади Краматорска начала свою работу Рождественская ярмарка.
Января 06, 2017

В Краматорске задержан уличный грабитель, порезавший горло 17-летней девушке

in Новости Краматорска
Вечером 30 декабря неизвестный грабитель, приставив 17-летней девушке нож к горлу, забрал у нее мобильный телефон. Преступник уже задержан.
Января 06, 2017

Изменения в законодательстве повлекли массовое сворачивание бизнеса в Краматорске

in Новости Краматорска
Изменения в законодательстве заставляют массово закрываться физических лиц-предпринимателей. Связано это с тем, что с 1 января 2017 года все предприниматели,…
Января 06, 2017

Запах газа в Краматорске: горожан просят не беспокоиться

in Новости Краматорска
С утра пятницы, 6 января, жителей Краматорска, особенно микрорайона "Даманский", беспокоит сильный запах бытового газа на улице.
Января 06, 2017

В Краматорске патрульная полиция задержала гражданина, причастного к боевикам "ДНР"

in Новости Краматорска
Благодаря сообщению небезразличного гражданина, работники патрульной полиции обнаружили и задержали гражданина, который причастен к незаконным военным…
Января 06, 2017

В Краматорске нашли мертвого младенца в мусорном баке

in Новости Краматорска
Утро 6 января началось в Краматорске с ЧП: в мусорном баке, расположенном во дворах домов по улице Парковой, было обнаружено тело новорожденного ребенка.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Января 08, 2017

Появилась информация о ЧП в поезде сообщением "Краматорск-Харьков"

Вечером 7 января в поезде сообщением "Краматорск-Харьков" произошло чрезвычайное происшествие, в котором чудом обошлось без пострадавших.
Января 06, 2017

В "Укрзализныце" заявили о полной смене постельного белья в двух поездах, следующих на Донбасс

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", с нового года два поезда, которые соединяют Донецкую область с Киевом, укомплектованы новым постельным бельем.
Января 06, 2017

Фотофакт: на КПП "Майорск" украинские бойцы знатно троллят "ДНР"

В Донецкой области в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" появился "сказочный" указатель, который необычным образом отображает жизнь в "ДНР" и на…
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НОВОСТИ В СТРАНЕ И МИРЕ

Января 07, 2017

В Минздраве сообщили, какие лекарства должны подешеветь до 1 февраля

До 1 февраля 2017 года будут снижены цены на лекарства от трех типов заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы. Об этом…
Января 06, 2017

В Днепропетровской и Кировоградской областях из-за непогоды полностью закрыты автодороги

В пятницу, 6 января, в связи с резким изменением погодных условий и обильными осадками в виде снега, дороги общего пользования государственного и местного…
Января 03, 2017

В Украине начнут производить автоматическую винтовку М16

Во вторник, 3 декабря, государственное предприятие "Укроборонсервис" и американская "Aeroscraft" подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает…
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ПОЧИТАТЬ

Декабря 11, 2016

Общественный бюджет Краматорска превратился в «латание дыр»

Изначально принцип формирования Общественного бюджета задумывался как конкурс креативных идей, направленных на улучшение жизни города. Любой краматорчанин…
Декабря 09, 2016

Мнение: как ProZorro убивает качество проектных работ

"Практически у каждого дела есть своя обратная сторона. Так сказать, не совсем хорошая и не совсем показная. Буду непопулярной и не разделю всеобщей эйфории от…
Декабря 08, 2016

Все на крючке: как Big Data и пара ученых обеспечили победу Трампу и Brexit

В субботу швейцарский журнал Das Magazin опубликовал расследование о том, как технологии персонализированной рекламы в сети Facebook повлияли на итоги выборов…
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СПОРТ

Января 05, 2017

В ФК "Авангард" подвели итоги летне-осеннего сезона

На официальном сайте краматорского ФК "Авангард" появилось интервью с главным тренером Александром Косевичем, который поделился впечатлениями от выступления…
Декабря 21, 2016

"Шахтер" подарил краматорским детям 300 футбольных мячей

20 декабря ФК "Шахтер" совместно с ПАО "НКМЗ" поздравил c новогодними праздниками 300 детей - участников проекта "Давай, играй!" в Краматорске.
Декабря 13, 2016

Виталий Кличко стал вечным чемпионом мира по боксу

Решением 54-го ежегодного съезда Всемирного боксерского совета (WBC), украинский супертяжеловес Виталий Кличко объявлен вечным чемпионом мира.
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Мирабель

ВИДЕО

Января 07, 2017

В Краматорске начали реконструкцию трех общежитий для переселенцев

Около 350 переселенцев должны получить временное жилье в трех общежитиях в Краматорске, которые реконструируются в рамках грантового проекта Европейского Союза…
Января 06, 2017

Семеновка. Боль. Вид сверху

В Славянске, в рамках проекта "Музей відкрито на ремонт", было снято видео о масштабах разрушений в районе психиатрической больницы в поселке Семеновка, где в…
Января 05, 2017

Как в 1960-м представляли себе 2017-й год

В Сети набирает популярность советский диафильм, созданный в 1960 году, целью которого было перенести зрителей в год столетия Великой Октябрьской революции, то…
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