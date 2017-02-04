Февраля 04, 2017
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Новости Краматорска
В Краматорске появилась первая в Донецкой области общественная организация в поддержку детей с особенностями развития, - сообщила в Facebook член правления…
Февраля 03, 2017
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Новости Краматорска
Запретить продажу пиротехники в Краматорске, - с таким предложением официально обратилась к мэру города Андрею Панкову депутат горсовета Лилия Кислицина.
Февраля 03, 2017
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Новости Краматорска
Врача-уролога горбольницы №2 города Краматорска будут судить по обвинению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое привело к…
Февраля 03, 2017
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Новости Краматорска
В Краматорске областная власть занимается созданием логистического центра по оказанию помощи людям, пострадавшим от обстрелов в Донецкой области.
Февраля 03, 2017
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Новости Краматорска
С 4 февраля старшеклассники Краматорска снова сядут за парты, а ученики младших и средних классов пойдут в школу в понедельник, 6 февраля. Такое решение было…
Февраля 03, 2017
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Новости Краматорска
2 февраля сотрудники полиции Краматорска вместе с представителями Службы по делам детей посетили семью, проживающую на улице Школьной, где 31-летняя сама…
Февраля 03, 2017
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Новости Краматорска
Утром 3 февраля сводный отряд полицейских Краматорской оперативной зоны отправился в Авдеевку.
Февраля 02, 2017
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Новости Краматорска
Практически во всех краматорских группах социальных сетей сегодня активно обсуждается мощный ночной салют, который состоялся около половины первого ночи 2…