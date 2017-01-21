Января 21, 2017
in
Новости Краматорска
В Краматорске 20 января прошла так называемая "Ярмарка общественных проектов" - серия презентаций идей, поданных жителями города с целью дальнейшего их…
Января 21, 2017
in
Новости Краматорска
Во время планового рейда по посещению семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, 20 января сотрудники полиции Краматорска наведались к…
Января 21, 2017
in
Новости Краматорска
Бывший депутат городского совета Краматорска, а ныне - представитель Национального совета телевидения и радиовещания Украины в Донецкой области Алексанлр…
Января 20, 2017
in
Новости Краматорска
Днем 20 января в одной из квартир дома по улице улице 5-го Июля (Лагоды) сгорела кухня одной из квартир. При пожаре получил ожоги хозяин квартиры.
Января 20, 2017
in
Новости Краматорска
В центре Краматорска, у памятника Шевченко, 22 января состоятся торжественные мероприятия в честь Дня соборности Украины.
Января 20, 2017
in
Новости Краматорска
В ночь на 20 января, в Краматорске произошло дорожно-транспортное происшествие при участии офицера ВСУ. Водитель пытался избежать ответственности, и, находясь…
Января 20, 2017
in
Новости Краматорска
Решение Краматорского городского совета о постепенной замене трамваев муниципальными автобусами настороженно воспринято владельцами частных автотранспортных…
Января 19, 2017
in
Новости Краматорска
Городской голова Краматорска Андрей Панков включен в список лауреатов на вручение Премии "Человек года-2016" в номинации "Мэр города".