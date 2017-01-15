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НОВОСТИ КРАМАТОРСКА

Января 15, 2017

Краматорск присоединился к Харькову и Львову в одновременном исполнении колядки

in Новости Краматорска
14 января, в день празднования Старого Нового года Краматорск присоединился к национальной акции одновременного исполнения колядки «Нова радість стала»,…
Января 15, 2017

В сугробе нашлись две пьяные краматорские школьницы

in Новости Краматорска
Две ученицы 9-го класса одной из школ Краматорска оказались в больнице после употребления портвейна марки "777" до бессознательного состояния.
Января 15, 2017

Краматорский суд отпустил под домашний арест вора, укравшего ценностей на миллион гривен

in Новости Краматорска
В конце декабря – начале января в Краматорске состоялась целая серия краж с характерным "почерком" - воры попадали в жилье, отжав фомкой пластиковые окна на…
Января 14, 2017

В Краматорске полиция забрала детей из неблагополучной семьи

in Новости Краматорска
Полиция Краматорска вынуждена была изъять двоих малолетних детей из семьи, где родители не заботились о них должным образом.
Января 14, 2017

В Краматорске мужчина погиб от алкоголя

in Новости Краматорска
Криминальную загадку пришлось разгадывать правоохранителям Краматорска: имея окровавленный труп с явными признаками насилия, они выяснили, что причиной смерти…
Января 13, 2017

В Краматорске на взятке попался чиновник городского совета

in Новости Краматорска
Чиновника Краматорской городского совета разоблачила на взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с полицией, - сообщил сегодня, 13 января,…
Января 12, 2017

В Краматорске открылся беби-бокс для "нежелательных" детей

in Новости Краматорска
В предновогодние дни, в здании Краматорского Детского территориального медицинского объединения (ДТМО) начало свою работу не совсем обычное подразделение - так…
Января 12, 2017

В жилом дворе Краматорска нашли гранату

in Новости Краматорска
Ранним утром 12 января в полицию Краматорска позвонил дворник, занимавшийся уборкой дворов многоэтажных домов в микрорайоне "Новый свет". По словам мужчины, он…
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Января 16, 2017

В Мариуполе обнаружили порнозвезду с собственной "студией"

В Мариуполе разоблачили деятельность 27-летней дамы, которая долгие годы снималась в "хоумвидео" порнографического содержания, используя собственную квартиру в…
Января 16, 2017

В Славянске попал в ДТП автобус сообщением "Покровск-Харьков", есть пострадавшие

Около семи утра 16 января, в дежурную часть Славянского отдела полиции потупило сообщение о дорожно-траспортном происшествии на улице Современной.
Января 15, 2017

Краматорские пограничники поймали 200 кг колбасы

Пограничники Краматорского отряда остановили на контрольном пункте въезда–выезда Майорск гражданина Украины, который пытался переместить на неконтролируемую…
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НОВОСТИ В СТРАНЕ И МИРЕ

Января 16, 2017

Украина подает иск в суд Гааги против России

Иск касается обстрела Мариуполя и Краматорска, обстрела автобуса в Волновахе, а также сбитого самолета рейса МН17.
Января 16, 2017

На телеканале "СТБ" извинились за "Битву экстрасенсов" с участием российских боевиков

Украинский телеканал "СТБ" в эфире 15 января показал программу "Битва экстрасенсов" российского производства, в которой один из участников воевал за боевиков…
Января 13, 2017

Оригинальный дизайн гипсокартонных потолков

Самая доступная возможность не только выгодно подчеркнуть дизайн интерьера, но и повысить звукоизоляцию в комнате – это подвесные потолки. Работа с…
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ПОЧИТАТЬ

Января 13, 2017

Про электрических снеговиков в Краматорске

Пройдет несколько дней – и на центральной площади Краматорска начнут разбирать Новогоднюю елку, а вместе с ней и праздничные композиции в виде светящихся…
Декабря 11, 2016

Общественный бюджет Краматорска превратился в «латание дыр»

Изначально принцип формирования Общественного бюджета задумывался как конкурс креативных идей, направленных на улучшение жизни города. Любой краматорчанин…
Декабря 09, 2016

Мнение: как ProZorro убивает качество проектных работ

"Практически у каждого дела есть своя обратная сторона. Так сказать, не совсем хорошая и не совсем показная. Буду непопулярной и не разделю всеобщей эйфории от…
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СПОРТ

Января 05, 2017

В ФК "Авангард" подвели итоги летне-осеннего сезона

На официальном сайте краматорского ФК "Авангард" появилось интервью с главным тренером Александром Косевичем, который поделился впечатлениями от выступления…
Декабря 21, 2016

"Шахтер" подарил краматорским детям 300 футбольных мячей

20 декабря ФК "Шахтер" совместно с ПАО "НКМЗ" поздравил c новогодними праздниками 300 детей - участников проекта "Давай, играй!" в Краматорске.
Декабря 13, 2016

Виталий Кличко стал вечным чемпионом мира по боксу

Решением 54-го ежегодного съезда Всемирного боксерского совета (WBC), украинский супертяжеловес Виталий Кличко объявлен вечным чемпионом мира.
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Мирабель

ВИДЕО

Января 16, 2017

Как Александр Шовковский бегал от полиции в столичном аэропорту

Сегодня, 16 января, в Сети появилось видео инцидента в аэропорту "Борисполь", где бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский…
Января 14, 2017

Опубликован первый трейлер украинского фильма ужасов «Лысая Гора»

В Сети появился трейлер нового украинского фильма ужаса "Лысая гора". Производством ленты занималась студия "Sane Brain Productions".
Января 11, 2017

Сумы прислали в Краматорск "тонну хороших вещей"

"Тонна хороших вещей" прибыла из Сум в Краматорск. Гуманитарный груз от общественного фонда "Сумы" и Церкви Рождества был отправлен в Донецкую область уже во…
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